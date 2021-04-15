Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала стильный образ

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из саміх популярных красоток "Женского квартала". Девушка уже собрала сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где регулярно радует украинцев стильными образами.

Звезда в этот раз опубликовала фото, где позировала в штанах и туфлях. Ирина показала во всей красе безупречные ножки, показавшись во весь рост.

"Солнечная душа", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Меня ослепило от такой красоты", "Лучшее из супер отдыха!", "С добрым утром, солнышко! Сияй весь день!", "Ирина, ты принцесса", "Красотка", "самый красивый человек в мире".

Мы писали, что популярная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару показала, как нужно соблазнять мужчин.

На свежих фото, которые Ирина опубликовала в социальной сети Инстаграм, она показала кадры из нового выпуска «Женского квартала». На фото Ирина предстала в мини и леопардовом халатике. Она сидела на диванчике и протягивала ножки к коллеге, соблазняя его.

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