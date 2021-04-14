Сбежавший из Донбасса в Россию украинец пожаловался на жизнь

Видео опубликовал на своей Twitter-странице журналист Денис Казанский.

Мужчина переехал из, так называемой, "ЛНР", в город Гуково, что в Ростовской области.

Он поделился, что "в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО".

Также он рассказал, что ехал в Россию с большой надеждой, но разочаровался.

Он заявил, что уровень жизни и зарплаты такие же, как и на Донбассе.

"Ожидали, что богатейшая страна, большие возможности. А оказалось, что не совсем так", - пожаловался украинец.

Кроме того мы писали, что украинцы простились с молодым воином, погибшем на Донбассе.

Денис Юшко погиб на посту вблизи поселка Водяное - его убила вражеская пуля снайпера.

22-летний боец ВСУ служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, потом он подписал контракт и поехал защищать Украину на передовую.

"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", - рассказал старшина 36 бригады Сергей Лейбак.

Похоронили Дениса на родине в поселке Новобогдановка под Николаевом, у него остались маленький сын и девушка.

Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".