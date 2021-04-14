Сбежавший из Донбасса в Россию украинец пожаловался на жизнь
Видео опубликовал на своей Twitter-странице журналист Денис Казанский.
Мужчина переехал из, так называемой, "ЛНР", в город Гуково, что в Ростовской области.
Он поделился, что "в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО".
Также он рассказал, что ехал в Россию с большой надеждой, но разочаровался.
Он заявил, что уровень жизни и зарплаты такие же, как и на Донбассе.
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"Ожидали, что богатейшая страна, большие возможности. А оказалось, что не совсем так", - пожаловался украинец.
Кроме того мы писали, что украинцы простились с молодым воином, погибшем на Донбассе.
Денис Юшко погиб на посту вблизи поселка Водяное - его убила вражеская пуля снайпера.
22-летний боец ВСУ служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, потом он подписал контракт и поехал защищать Украину на передовую.
"Дружелюбный, всегда выполнял свои обязанности, никогда не спорил ни с побратимами, ни с командиром. Если была поставлена задача, сразу шел и исполнял. Как воин он молодец", - рассказал старшина 36 бригады Сергей Лейбак.
Похоронили Дениса на родине в поселке Новобогдановка под Николаевом, у него остались маленький сын и девушка.
Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".