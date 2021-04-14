Харьковский журналист рассказал об ужасных бытовых условиях в ковидной больнице

Об опыте лечения коронавируса в Чернобыльской больнице Харькова Евгений Мирошниченко написал в своем блоге на 057.ua.

По словам журналиста, палата, в которую его госпитализировали, была рассчитана на четырех человек - все места были заняты.

Туалет был один на две палаты, то есть на восемь человек. Душа не было совсем.

Кроме того, Евгений огорошил рассказом о тараканах в палате:

"Таких больших тараканов я не видел даже в своем студенческом общежитии. Ночью они просто "прыгали" на тебя и кусали, в результате чего спать без футболки было невозможно, а все продукты вплоть до кофе и чая приходилось хранить в холодильнике", - ошарашил харьковский журналист.

По словам Евгения Мирошниченко , каждую ночь он слышал нечеловеческие крики пациентов, в том числе и в его палате.

"Во вторую ночь моего нахождения в больнице пенсионер, который был в достаточно тяжелом состоянии, начал истошно кричать и зачем-то вырвал кислородную точку, обеспечивавшую, по сути, его жизнь. Несмотря на полную дезориентацию, мне пришлось очень быстро выбежать в коридор и позвать на помощь медицинский персонал. В итоге пожилого мужчину привязывали к кровати 5-6 человек. Весь следующий день пенсионер был привязанным, а вместо кислородной точки его подключили к сипап-аппарату", - рассказывает Евгений.

По словам журналиста, врачи, медсестры и санитарки Чернобыльской больницы работают на полную и делают все от них возможное в таких условиях труда.

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