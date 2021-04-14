Участников детского турнира по самбо наградили сушками на нитке
Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
Соревнование состоялось в подмосковной Кашире 12 апреля - организаторы турнира решили особо не тратиться и использовали мучные изделия вместо медалей.
Кроме того мы писали, что сбежавший из Донбасса в Россию украинец пожаловался на жизнь.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
"Холостячка" Мишина уехала от Эллерта за тысячи километров, показав свой новый дом: "До сих пор не могу отойти..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
Олег Винник, поддавшись эмоциям, закружил свою тайную жену в танце у всех на виду: "Возьми меня..."
51-летняя Лопес в пикантной позе блеснула своей гордостью в приспущенной рубашке: "После свидания..."
Видео опубликовал на своей Twitter-странице журналист Денис Казанский.
Мужчина переехал из, так называемой, "ЛНР", в город Гуково, что в Ростовской области.
Он поделился, что "в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО".
Также он рассказал, что ехал в Россию с большой надеждой, но разочаровался.
Он заявил, что уровень жизни и зарплаты такие же, как и на Донбассе.
"Ожидали, что богатейшая страна, большие возможности. А оказалось, что не совсем так", - пожаловался украинец.
Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".