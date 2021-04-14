Участников детского турнира по самбо наградили сушками на нитке

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Соревнование состоялось в подмосковной Кашире 12 апреля - организаторы турнира решили особо не тратиться и использовали мучные изделия вместо медалей.

Кроме того мы писали, что сбежавший из Донбасса в Россию украинец пожаловался на жизнь.

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Видео опубликовал на своей Twitter-странице журналист Денис Казанский.
Мужчина переехал из, так называемой, "ЛНР", в город Гуково, что в Ростовской области.

Он поделился, что "в российском Донбассе такой же мрак и нищета, как в ОРДЛО".

Также он рассказал, что ехал в Россию с большой надеждой, но разочаровался.

Он заявил, что уровень жизни и зарплаты такие же, как и на Донбассе.

"Ожидали, что богатейшая страна, большие возможности. А оказалось, что не совсем так", - пожаловался украинец.

Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.

Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ: "Потеря, боль от которой невозможно заглушить".