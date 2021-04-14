Женщина попала под поезд - все закончилось трагично

Чрезвычайное происшествие произошло на одном из железнодорожных переездов в Херсоне.

Как информируют в телеграмм-каналах - результате несчастного случая ей отрезало ногу.

Очевидцы сообщают, что пострадавшая якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения - ее увезла бригада скорой помощи.

Подробности трагедии уточняются.

Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.

Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.

По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.

"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.

Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.

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