Женщина попала под поезд - все закончилось трагично
Чрезвычайное происшествие произошло на одном из железнодорожных переездов в Херсоне.
Как информируют в телеграмм-каналах - результате несчастного случая ей отрезало ногу.
Очевидцы сообщают, что пострадавшая якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения - ее увезла бригада скорой помощи.
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Подробности трагедии уточняются.
Ранее мы писали, что в Украине скончалась роженица, которая вынашивала двойню - женщина была больна ковидом.
Девушка имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирины Шамрай, женщина скончалась после родов - новорожденные сейчас находятся под наблюдением врачей областной детской больницы.
"Женщина была из Вознесенска… Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - рассказала Ирина.
Напомним, что пуля снайпера настигла воина ВСУ, трагические подробности.
Как сообщала Politeka, Украина понесла новые потери на Донбассе: "До последнего была надежда, что жив".
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