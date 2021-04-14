В Запорожье одну из ям на дороге засыпали слепками человеческих челюстей
Как передает Politeka.net, вопиющие кадры опубликовали в местном паблике в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"На Бабурке осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно даже фамилии и имена клиентов, для которых они изготавливались.
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Ролик вызвал ажиотаж среди украинцев, которые под постом соревновались в остроте описания казусной ситуации.
"Зубная фея взялась за дороги", "Водители, чьи зубы остались в этих ямах", " Как тебе такое Илон Маск", "Технологии будущего. Зубы сделали, и дороги сделаем", "Этот материал после дождя вгрызается в покрытие планеты образуя прочное покрытие, которое имеет эффект великолепного сцепления с автомобильной резиной. Нужно только подождать", - писали в комментариях под постом.
Напомним о ЧП на железной дороге: сошел с рельсов поезд с пассажирами, много жертв и первые кадры.
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