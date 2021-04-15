Известная певица, фронт-вумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина покрасовалась в мужской компании в шикарном наряде, подчеркивающем фигуру певицы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Юлия Санина разместила шикарное фото в компании своей группы, в изысканном роскошном платье, подчеркивающем ее фигуру.

Девушка не с проста разместила такое фото, она обратилась к поклонникам, заявив, что многие волнуются по поводу предстоящего концерта в конце мая в НСК Олимпийский, и заверила, что группа постоянно мониторит ситуацию, и продолжает готовиться к концерту. Юлия пишет:

"Друзья! Нам чаще и чаще поступают вопросы по поводу нашего концерта 29 мая на НСК. Конечно, я вижу все ваши комментарии по этому поводу. Мы продолжаем готовиться и следим за ситуацией, которая, как сегодняшнее киевское небо — к сожалению, пока "без прояснений". Обещаю: обо всех наших новостях вы будете узнавать первыми. Все еще надеюсь, что новости будут только хорошие, keep in touch!"

Также девушка спросила, что думают поклонники по поводу ситуации с карантином и предстоящим концертом.

На что фанаты яростно заявили, что хотят концерт, потому, что слишком соскучились:

"Если из-за локдауна перенесут концерт, я им такой майдан учиню😤", "Ми дуже хочемо на концерт!!!!!! Бо стільки очікувати вже просто сил нема!!!!! Хочеться нарешті нормально пострибати і поспівати в унісон!!!!", "Та побачити найкращих друзів!!!! Жду встречи с вами😍❤️", "Ждём 29 мая и надеемся что карантин не помешает ☀️", "Главное чтобы был концерт, и прокайфовать с тобой❤️", "Получить и отдать эмоции) А с остальным прорвёмся😊", "їхатиму зі Львова, треба, щоб концерт відбувся 🙈", "Там на олимпийском столько места - что дистанция позволяет. Ми не бачились цiлу вiчнiсть😢" - признались фанаты, что не готовы снова ждать переноса концерта.

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