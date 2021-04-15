В Житомире появились виселицы для должников по коммуналке

Как передает Politeka.net, об этом сообщил в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Объявления с текстом "Они не заплатили взносы ОСМД" появились на боксерских грушах, которые повесили во дворе жильцы дома на субботнике.

Кто придумал такое предупреждение для людей - неизвестно.

Как рассказал председатель ОСМД квартир, которые задолжали за 2-3 года в доме — пятеро.

"Сейчас они получили предупредительные письма, что документы подаю в суд", — отметил он.

По его словам, такая в такой инициативе нет ничего плохого, но кто придумал повесить такое объявление он не знает.

Отметим, что общая сумма задолженности среди украинцев за квартплату составляет более 82 миллиардов гривен.

По данным госстата, больше всего люди задолжали за газ и горячую воду: 34 млрд и 27 млрд гривен соответственно. Наименьшая задолженность за вывоз мусора.

Напомним, тарифы на коммуналку резко подскочат, власть готовит весенний сюрприз.

Как сообщала Politeka, "Нафтогаз" и Кабмин решили, сколько придется платить украинцам и что будет с долгами.

Также Politeka писала, что абонплату на газ массово пересчитали, украинцам раскрыли коварную деталь.