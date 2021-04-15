Православные 16 апреля чтят память о Преподобном Никите Исповеднике, жившего в 8-9 веках
В народе верили, что в этот день просыпался водяной, которого нужно было как следует задобрить.
Домовой всю долгую зиму крепко спал в самом глубоком омуте водоема. Поэтому просыпается он во время разлива реки очень голодным, и, если рыбаки не «встречают» его гостинцами.
Приметы на 16 апреля
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- Длительные раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.
- Если 16 апреля выпадает дождь, то весну рано ждать не стоит.
- Южный ветер говорит о том, что яровые будут отлично расти.
- Березовый сок в больших количествам символизирует дождливое лето.
Постарайтесь в это день никому ничего не обещать, не находясь в полной уверенности, что вы сумеете сдержать данное слово. Даже объективные обстоятельства не должны помешать вам сохранить репутацию честного и ответственного человека.
Также в этот день нежелательно купаться в бассейне, выполнять полив растений, ходить на рыбалку, строить платины, отводить воду.
Напомним, в этом году праздник Пасхи у православных верующих припадает на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.
Поэтому украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
Как сообщала Politeka, Филарет назвал причину появления вируса в мире: "За это Бог сжег Содом и Гоморру".
Также Politeka писала, что Патриарх Варфоломей принял твердое решение, которое коснется Украины: что теперь будет с церквями.