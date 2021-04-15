Православные 16 апреля чтят память о Преподобном Никите Исповеднике, жившего в 8-9 веках

В народе верили, что в этот день просыпался водяной, которого нужно было как следует задобрить.

Домовой всю долгую зиму крепко спал в самом глубоком омуте водоема. Поэтому просыпается он во время разлива реки очень голодным, и, если рыбаки не «встречают» его гостинцами.

Приметы на 16 апреля

Длительные раскаты грома прогнозируют ненастье на несколько дней вперед.

Если 16 апреля выпадает дождь, то весну рано ждать не стоит.

Южный ветер говорит о том, что яровые будут отлично расти.

Березовый сок в больших количествам символизирует дождливое лето.

Постарайтесь в это день никому ничего не обещать, не находясь в полной уверенности, что вы сумеете сдержать данное слово. Даже объективные обстоятельства не должны помешать вам сохранить репутацию честного и ответственного человека.

Также в этот день нежелательно купаться в бассейне, выполнять полив растений, ходить на рыбалку, строить платины, отводить воду.

Напомним, в этом году праздник Пасхи у православных верующих припадает на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.

Поэтому украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

Как сообщала Politeka, Филарет назвал причину появления вируса в мире: "За это Бог сжег Содом и Гоморру".

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