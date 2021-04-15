Олимпийская чемпионка Оксана Баюл обратилась к украинцам со словами поддержки и рассказала, в каком случае вернется на родину
Как передает Politeka.net, о жизни за границей бывшая спортсменка рассказала Маричке Падалко в прямом эфире
Баюл стала первой украинкой, которая триумфировала на олимпиаде. Она с 1994 года живет в США, но сохраняет украинское гражданство.
Чемпионка призналась, что мечтает вернуться в Украину, побывать на могилах мамы и папы и показать дочке свой родной город.
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По словам мужа Оксаны, ей даже не выплатили призовые за победу на Олимпиаде, поэтому ее возвращение на родину неуместно, пока власть не пойдет бывшей спортсменке на встречу.
"Мы готовы начать с чистого листа. Но и Украина должна сделать шаг навстречу", - сказал Карло.
Также Оксана сказала слова поддержки украинцам.
"Я желаю Украине процветания, чтобы у всех украинцев все было хорошо. Я знаю, что в Украине обычным людям очень трудно жить, особенно финансово, я все равно хочу пожелать вам, чтобы вы не сдавались", - заявила бывшая спортсменка.
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