Олимпийская чемпионка Оксана Баюл обратилась к украинцам со словами поддержки и рассказала, в каком случае вернется на родину

Как передает Politeka.net, о жизни за границей бывшая спортсменка рассказала Маричке Падалко в прямом эфире

Баюл стала первой украинкой, которая триумфировала на олимпиаде. Она с 1994 года живет в США, но сохраняет украинское гражданство.

Чемпионка призналась, что мечтает вернуться в Украину, побывать на могилах мамы и папы и показать дочке свой родной город.

По словам мужа Оксаны, ей даже не выплатили призовые за победу на Олимпиаде, поэтому ее возвращение на родину неуместно, пока власть не пойдет бывшей спортсменке на встречу.

"Мы готовы начать с чистого листа. Но и Украина должна сделать шаг навстречу", - сказал Карло.



Также Оксана сказала слова поддержки украинцам.

"Я желаю Украине процветания, чтобы у всех украинцев все было хорошо. Я знаю, что в Украине обычным людям очень трудно жить, особенно финансово, я все равно хочу пожелать вам, чтобы вы не сдавались", - заявила бывшая спортсменка.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился: "с другими только на русском"