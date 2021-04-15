В Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.
О его пропаже стало известно 14 апреля. В дежурную часть Иванковского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка Киевской области со двора исчез малолетний Богдан Униченко.
Мать ребенка обнаружила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.
К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.
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Только сегодня, спустя почти сутки поисков, ребенка удалось найти.
"Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в городе Каменском Днепропетровской области прохожие обнаружили новорожденного ребенка. К счастью, младенец был жив. Ребенка оставили у железнодорожного переезда в пакете и грязных пеленках.
Сейчас медики занимаются ребенком, по данному делу работает оперативно-следственная группа.
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