В Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.

О его пропаже стало известно 14 апреля. В дежурную часть Иванковского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка Киевской области со двора исчез малолетний Богдан Униченко.

Мать ребенка обнаружила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.

К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.

Только сегодня, спустя почти сутки поисков, ребенка удалось найти.

"Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в городе Каменском Днепропетровской области прохожие обнаружили новорожденного ребенка. К счастью, младенец был жив. Ребенка оставили у железнодорожного переезда в пакете и грязных пеленках.

Сейчас медики занимаются ребенком, по данному делу работает оперативно-следственная группа.