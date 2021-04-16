Звезда Студии «Квартал 95» Екатерина Никитина превратилась в необычную диву с повязкой из крыльев на голове

Не так давно артистка рассказала, что у нее была одна проблема, которая нередко мешала ей работать. Дело в том, что Катерина довольно часто опаздывала, даже ее бабушка ругала за это. И только после того, как она приняла ситуацию, она «перестала заставлять людей ждать и поняла, как же была не права». Причем сопроводила размышления Катерина красивым фото.

В этот раз артистка поступила также, она поделилась необычным и чувственным кадром, на котором позировала в невероятном образе ангела с крыльями на голове, а также добавила глубокомысленную подпись:

«— А что бы ты хотела на завтрак?

— Чтобы меня любили», - написала звезда «Женского квартала».

Примечательно, что позировала Катерина без одежды и прикрылась руками, чтобы скрыть лишнее, не светив собственным телом даже со спины.

Также артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Никитина призналась поклонникам, что раньше постоянно делала то, что раздражает очень многих людей: опаздывала.

«Я раньше, очень часто опаздывала...Моя бабушка, меня постоянно за это ругала! И я одно время злилась, а потом наконец-то перестала заставлять людей ждать и поняла, как же она была права! Благодарна ей за это! Опоздание убивает хорошее мнение о тебе! И это факт!», - написала юмористка.

«Очень красивая», «Красоточка сшибает с ног», «ТЫ чё такая дерзкая а? Огонь», «супер какая грациозная, нежная, обаятельная, обворожительна сногсшибательная)) львица», - пишут люди в комментариях.

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