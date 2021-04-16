Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером бюста, неперестает интриговать образами на отдыхе в Египте

Известная в социальной сети Инстаграм альтернативная модель и красотка с рекордным натуральным размером бюста забыла о скромности, ведь гордится пышной грудью 15 размера. Ради того, чтобы сохранить титул первой девушки с такими формами, она даже отказывается худеть, чтобы облегчить себе жизнь в плане удобства.

Мила уверяет, что тяжесть форм ее не беспокоит, а особого дискомфорта она не испытывает, к ней ведь всегда повышенное внимание, куда бы она не пошла. К слову, что бы не надела Мила на себя, наряд неизменно считается откровенным. Скрыть такой бюст просто невозможно.

Поэтому в этот раз Кузнецовой также удалось покорить фанатов. Мила опубликовала ролик в сторис Инстаграм, как прогуливается по курортной зоне в аккуратном изумрудном бикини. Причем лиф едва прикрыл достоинства, а сама грудь 15 размера даже не поместилась в камеру, что Кузнецову, впрочем, не смутило.

Также модель была в черном халатике с цветочным принтом. Она его распахнула, и играла краями ткани, прибавляя кадрам большей эффектности.

Кузнецова прошлась по улице под музыку, а потом залезла в желтый автомобиль, завораживая плавными движениями своих "шариков" - пышных форм.

"Ну и Милочка, ты великолепная 😍🔥 давай побольше таких крутых видео", "Очень крутое видео, давайте больше таких в ленте 🔥", "Мила, ты очень красивая и крутой купальник у тебя. Видео с хамером супер", "Хаммер отличный 🔥😂 тебе очень подходит такая машинка 😎", "Кажется в песне слово "fake", а Милочка - all natural! 😉", "Это пробник)", - написали пользователи сети.

Напомним, украинка с 15-м размером позволила взглянуть на румяных "подружек" в декольте

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста соблазнительно покрутила своей гордостью под AC/DC

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером всколыхнула своими "торпедами" в маленьком лифчике