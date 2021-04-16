Популярная певица Даша Астафьева показала жаркие кадры из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева недавно загремела в больницу с тяжелым диагнозом – внутреннее кровотечение. Красотка уже поправилась и даже вернулась к работе, о чем рассказала в недавнем интервью. А теперь показала фанатам в своем микроблоге Instagram жаркие кадры из новой фотосессии, в подписи к которым поделилась своими секретами красоты.

На новых фотографиях Даша запечатлена на фоне высоких зеленых растений, она томно позирует, демонстрируя все прелести идеальной фигуры. Перед камерой певица появилась в узком платье-карандаше на бретельках зеленого цвета, которое сжало и подчеркнуло ее роскошное декольте и соблазнительные формы. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографиям Астафьева написала: "В этом году, весна играет с нами в игры на выживание! Но, все мы ждём солнце, улыбки, лёгкие платья и главное – состояние влюблённости! Что вероятнее в случае уверенности и любви к себе. Ну а пока, мой личный, весенний рейтинг топ-средств, в которые я окончательно и бесповоротно влюблена". А дальше перечислила список средств, которыми пользуется для поддержания красоты. Поклонники в восторге от новых снимков Даши, ее заваливают комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, мы сообщали, что известная украинская певица Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями своей болезни.

Как сообщала Politeka, певица Даша Астафьева и телеведущая Леся Никитюк в бесстыжих мини-нарядах затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!".

Также Politeka писала, что Фотограф Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" подловила Дашу Астафьеву в тот самый момент: "Бюстгальтер не…".