Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым стоит быль осторожней в апреле

По словам специалиста, во второй половине месяца вам не желательно принимать участие в сомнительных финансовых операциях и избегать авантюр, передает "MK".

Львов и Стрельцов, по слова специалиста, ждет стрессовый период, который может обернуться конфликтами на работе и дома. Глоба советует избегать любых спорных ситуаций в апреле.

Астролог предупреждает, что рожденным под созвездием Дева стоит опасаться любых действий с огнем. По словам Глобы, вы можете пострадать в ЧП, которое будет связано с электроприборами.





В апреле болезни могут не только перечеркнуть все планы Близнецов, Водолеев и Весов, но и пагубно сказаться на их здоровье. Астролог предупреждает, заболевания будут связаны с дыхательными путями, поэтому в этот период вам стоит особенно острожными со своим здоровьем.

Ранее Глоба предупредил о непростом периоде с деньгами у четырех знаков Зодиака.

Специалист уверяет, что середина апреля в финансовом плане не задастся у Водолеев, Раков, Стрельцов и Тельцов.

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