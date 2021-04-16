Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым стоит быль осторожней в апреле
По словам специалиста, во второй половине месяца вам не желательно принимать участие в сомнительных финансовых операциях и избегать авантюр, передает "MK".
Львов и Стрельцов, по слова специалиста, ждет стрессовый период, который может обернуться конфликтами на работе и дома. Глоба советует избегать любых спорных ситуаций в апреле.
Астролог предупреждает, что рожденным под созвездием Дева стоит опасаться любых действий с огнем. По словам Глобы, вы можете пострадать в ЧП, которое будет связано с электроприборами.
В апреле болезни могут не только перечеркнуть все планы Близнецов, Водолеев и Весов, но и пагубно сказаться на их здоровье. Астролог предупреждает, заболевания будут связаны с дыхательными путями, поэтому в этот период вам стоит особенно острожными со своим здоровьем.
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Ранее Глоба предупредил о непростом периоде с деньгами у четырех знаков Зодиака.
Специалист уверяет, что середина апреля в финансовом плане не задастся у Водолеев, Раков, Стрельцов и Тельцов.
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