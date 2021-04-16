Юная девочка села не в тот троллейбус и потерялась
Как передает Politeka.net, историю маленькой киевлянки рассказали на Facebook-страничке МВД Украины.
Пропажи маленьких детей участились в Украине, а недавние события под Киевом и вовсе всколыхнули всю страну. Двухлетний Богдан провел целую ночь один в лесу, но к счастью, его удалось найти и доставить невредимым родителям.
Похожий случай произошел и несколько недель назад в Киеве.
Столичные патрульные получили вызов о найденной ребенка на проспекте Романа Шухевича в Киеве. Заявительница рассказала, что обнаружила девочку, которая долгое время стояла на остановке общественного транспорта и выглядела растерянной.
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Как оказалось, 10-летняя девочка ушла гулять, села не в тот троллейбус и потерялась. Все это время у нее был телефон и она общалась с мамой, но рассказать ей правду боялась.
Девочка говорила матери, что с ней все хорошо, и она гуляет на площадке. Женщина была очень удивлена, когда ей позвонили патрульные и сообщили, что нашли ее дочь в другом районе города.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.