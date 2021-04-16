Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка знаменитой певицы Софии Ротару,

Молодая певица, альтернативная модель Соня Евдокименко старается вести активно свой профиль в Инстаграм, чтобы привлекать внимание поклонников к себе. Благодаря тому, что девушка часто меняет образы и активно занимается собой, она может с легкостью продемонстрировать действительно модельные формы.

Отметим, последние несколько лет Соня учится в Нью-Йорке, так как обучается в известной школе дизайна. В своем Инстаграм Соня показывает не только себя на пробежках или прогулках в парках. Девушка также рассказывает о своей жизни, снимает пейзаж, которым восхищается и удивляет кадрами из отпуска.

В этот раз в маленьком черном платье Соня не только подчеркнула стройную и изящную фигуру, но и восхитила простотой своего образа во время прогулки на побережье поздно вечер. На закате Соня прошлась по берегу, распустив волосы и сняв обувь, чтобы помочить ноги в воде. Кадры с красивым пейзажем и самой Соней понравились поклонникам:

«Красота🥰🧜‍♀️✨; Красота!💜; Божественно! ❤️; В гармонии с миром; Летом в Крым?».

Также внучка Ротару изумила образом в простой серой толстовке-топе с укороченным низом. Девушка продемонстрировала плоский живот и ярко поулыбалась на камеру. А затем перевела объектив, хвастаясь идеальным видом, открывающимся с той точки обзора, где она стояла. Не так давно Соня подметила, что сбросила лишнее и похудела, добиваясь таких форм, как всегда хотела.

Также София показала солнечную и довольно удачную утреннюю пробежку. Перед камерой довольная девушка позировала в коротеньком черном топе и мини-шортиках. Волосы она просто завязал, а на лице не было и следа от макияжа.

"Пришло время пошевелиться", - написала на фото Соня.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару поманила в темноту, томно распахнув плащик: "Ничего себе, взгляд Софии Михайловны...".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в микро-топе и лосинах подала хороший пример, бабушка оценит: "Кто со мной?".

Также Politeka писала, что внучка Ротару решилась на смелый эксперимент с образом, впечатлив дерзкой красотой: «Вызовите полицию…».