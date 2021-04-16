Украинский фотограф Соня Плакидюк, судья "Супер топ-модель по-украински", показала стильный образ и худые ножки

Как пишет Politeka.net, успешный украинский фотограф Соня Плакидюк стала очень популярна после проекта "Супер топ-модель по-украински". Красотка собрала сотни тысяч фанатов в социальной сети Инстаграм, где публикует свои интересные образы.

В этот раз Соня опубликовала снимок, где сидела в модном плаще и колготах на стуле, закинув ногу за ногу. Девушка сделала высокий хвост, омолодившись, а в руках держала стаканчик с напитком.

"Обожаю погоду для тренча и омоложение при помощи высокого хвоста", - написала Соня под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сонечка, Вы прекрасны в любой одежде и без неё, и с любой причёской. А Ваши заманчиво открытые ножки придают эффект", "На всех фотках Ты всегда разная !Ты не только фотограф, но и художник, который видит очень тонко подмеченное настроение и образы. В Твоих руках все. Твои фото с характером!!!", "Красотка".

Мы писали, что красотка Соня Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" позировала фотографу в смелом наряде.

На новом черно-белом фото Соня запечатлена в интересном образе – она прилегла на диван.

Напомним, Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в корсете и чулочках взбудоражила фантазии

А еще Politeka писала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" в откровенном корсете и чулках забыла о стеснительности

Также Politeka сообщала, что Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" задрала платьице, соблазнив ножками в чулках



