Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук вызвал ажиотаж чувственным фото и необычной просьбой

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе со своей новой супругой Кристиной Горняк.

Напомним, парочка решила связать себя узами брака в 2020-м году решил, менее чем через год после скандального развода Владимира с первой женой Еленой Войченко, от которой у него двое детей.

Владимир и Кристина расписалась 15 октября в ЗАГСе без гостей, а сама же свадьба состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтической церемонии разволновавшийся Остапчук не смог сдержать слез.

На опубликованном черно-белом снимке Владимир прилег у Кристины на коленях. Парочка трогательно держалась за руки в этот момент. Кадр вышел невероятно атмосферным и чувственным.

"В крепких отношениях главное... Продолжи фразу в комментах ⬇️⬇️⬇️", - подписал фото Остапчук.

Пользователи молниеносно отреагировали на просьбу ведущего:

"Не прибить друг друга)))"; "Понимание и поддержка друг друга в любой ситуации✨"; "Не искать «крепких отношений» на стороне..."; "Предал одну, и тебе предадут😢😢😢"; "Говорить, слушать и слышать😌"; "Шикарные 🔥🔥🔥Остапчуки 😍"; "Уважение и доверие❤️🙌"; "В крепких отношениях главное, чтобы были Вова Остапчук и Кристина Гор😁"; "Какая Кристина красивая😍😍 берегите ее!!"; "Ты пошутил 😂 нет главных, есть одна цель 🎯 есть личности, которые любят друг друга и терпят ( в хорошем смысле)".

Напомним, серьезная беда нагрянула в семью Остапчука, понадобилась срочная помощь хирурга: "С криками, в слезах..."

Как сообщала Politeka, новая жена Остапчука хвастанула нарядом за 13 тысяч гривен: "Как Вове с вами повезло!"

Также Politeka писала, что эпатажный ведущий шоу "Маска" Остапчук ошарашил украинцев, показав свое первое тату: "Вот такая любовь…"