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В Украине планируют монетизировать льготы на проезд в общественном транспорте

Как передает Politeka.net, о том, как будут работать новые правила рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Так, в правительстве предлагают ежемесячно выплачивать деньги льготникам для проезда в общественном транспорте, или же засчитывать поездки на карту.

Решение о переходе на новую систему или оставить старую будет решать местная власть. Норма бесплатных поездок будет в диапазоне 25-30 в месяц.





В Минсоцполитики уверены, что такое нововведение пойдет на пользу, как перевозчикам, так и пассажирам. Таким образом можно будет избежать инцидентов, когда пассажиру с удостоверением отказывали в проезде.

Ранее мы рассказывали, что во Львове водитель выгнал из автобуса двенадцатилетнего ребенка, который по требованию водителя показал ему ученический билет, но водителю не понравился вид проездного.

Также мы сообщали, что водитель маршрутки оскорбил участника АТО.

Зайдя в маршрутку, он получил отказ от водителя в проезде по удостоверению и ему пришлось заплатить 10 гривен.

В ответ водитель бросил в мужчину деньги и начал кричать.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".