Двухлетний Богдан, которого на этой недели нашли под Киевом, находится в больнице
Как передает Politeka.net, о самочувствие малыша рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Пропажи маленьких детей участились в Украине, а недавние события под Киевом и вовсе всколыхнули всю страну.
Двухлетний Богдан провел целую ночь один в лесу, но к счастью, его удалось найти и доставить родителям. Оказалось, что ребенок увязался отцом, который пошел за дровами.
Мама мальчика была шокирована произошедшем.
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"Я не думала, что он пойдет за дровами. Уже бы дождался меня и тогда пошел", - рассказала женщина.
Хоть ребенок до сих пор находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.
Как известно, мальчика более суток искали правоохранители и волонтеры. Для поисковой операции даже задействовали вертолет аэроразведки.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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