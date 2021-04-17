Двухлетний Богдан, которого на этой недели нашли под Киевом, находится в больнице

Как передает Politeka.net, о самочувствие малыша рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Пропажи маленьких детей участились в Украине, а недавние события под Киевом и вовсе всколыхнули всю страну.

Двухлетний Богдан провел целую ночь один в лесу, но к счастью, его удалось найти и доставить родителям. Оказалось, что ребенок увязался отцом, который пошел за дровами.

Мама мальчика была шокирована произошедшем.

"Я не думала, что он пойдет за дровами. Уже бы дождался меня и тогда пошел", - рассказала женщина.

Хоть ребенок до сих пор находится в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.

Как известно, мальчика более суток искали правоохранители и волонтеры. Для поисковой операции даже задействовали вертолет аэроразведки.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

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