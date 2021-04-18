Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в эффектном наряде

Как пишет Politeka.net, Миша Романова уже давно популярна среди украинцев, ведь входила даже в состав "ВИА Гры". Девушку также связывают с певцом Максом Барских, но красотка отрицает близость, говоря только о дружбе, а в Инстаграм публикует фото из совместного отдыха.

Но в этот раз красотка решила показать интересное платье. Девушка стояла на ступеньках, демонстрируя наряд с корсетной частью и интересным поясом на талии.

"Завтра много красоты в моих сторис", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Екатерину Кухар, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Императрица", "Красотка", "Богиня,очень красивая!!!!!", "Много красоты не бывает!! Ждем!", "Думаю, что за Вау в моей ленте, а это ты крошка", "Золушка", "Какая Вы красивая и платье шикарное".

Мы писали, что известная певица Миша Романова впервые за долгое время заговорила о личной жизни.

Во время ответов на вопросы фанатов в Сторисах, Миша заявила, что на текущий момент отец не хочет общаться с ребенком.

Напомним, подруга Макса Барских Миша Романова в пушистом мини покрасовалась на камеру

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