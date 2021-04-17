Известная актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару, показала себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных красоток из "Женского квартала". Девушка собрала сотни тысяч поклонников в Инстаграм, где публикует интересные и провокационные образы.

В этот раз Ирина Сопонару показала фото, где была в прозрачном корсете, очках и парике, напоминая эпатажную певицу MARUV. Красотка сопроводила пост дерзкими словами:

"Поцелуев мало. Я хочу тебя укусить".

Фанаты сразу засыпали красотку лайками и комментариями:

"Красавица", "Классная", "Бомба", "Супер, красотка", "Вау, супер", "Бомба-ракета", "Шикардос", "Нокаутируй", "Очень позитивная", "Ты очень красивая", "Вау", "Рок-эн-ролл", "Сопонару самая соблазнительная женщина в мире", "Богиня", "Ух ты, ну ты Иринка даешь. Все, срочно нужно на первую страничку Playboy.

Мы писали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась новым соблазнительным фото.

Ирина в супер смелом наряде с открытой спиной отвернулась от камеры и продемонстрировала во всей красе свои хрупкие плечи и рельефную спину, "скованные" кружевными лямками. Звезда дополнила образ черным маникюром и убрала распущенные волосы вперед.

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