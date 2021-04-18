Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя с утра

Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень известна среди украинцев после триумфа на шоу "Супер Топ-модель по-украински". Девушка активно ведет Инстаграм, где показывает не только фотосьемки, но и кадры из личной жизни.

"Гуд морнинг", - написала Таня в публикации.

В ролике, который Брык добавила, красотка лежала в кровати, только открыв глаза. Как можно понять, девушка была без макияжа и демонстрировала естественную красоту. Девушка глядела в камеру, наслаждаясь утром.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры Таня опубликовала в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Боже какая ты красивая ,у меня слов нет".

Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала фигуру, которой можно позавидовать.

Известная красотка похвасталась фигурой в спальне. Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.

Напомним, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" собралась за границу, удивив новым образом

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