Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя с утра
Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала очень известна среди украинцев после триумфа на шоу "Супер Топ-модель по-украински". Девушка активно ведет Инстаграм, где показывает не только фотосьемки, но и кадры из личной жизни.
"Гуд морнинг", - написала Таня в публикации.
В ролике, который Брык добавила, красотка лежала в кровати, только открыв глаза. Как можно понять, девушка была без макияжа и демонстрировала естественную красоту. Девушка глядела в камеру, наслаждаясь утром.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадры Таня опубликовала в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Боже какая ты красивая ,у меня слов нет".
Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала фигуру, которой можно позавидовать.
Известная красотка похвасталась фигурой в спальне. Стоит отметить, что стройное тело и длинные ножки действительно вызывают восхищением в любом наряде, но в этот раз Брык появилась в черном боди на тонких бретельках.
Напомним, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" собралась за границу, удивив новым образом
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