Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли ослепила красотой в роскошном наряде

Как передает Politeka.net, 37-летняя актриса опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, вызвав аплодисменты у публики.

Мерьем быстро пришла в норму после рождения второй дочери (в январе этого года) и уже вовсю принимает участие в общественной жизни. В частности, красотка похвасталась новой фотосессией в поистине королевском образе.

Узерли позировала в платье, верх которого выполнен из тонкой прозрачной ткани, щедро усыпанной камнями Сваровски. Девушка собрала волосы назад, высвободив несколько локонов и украсив некоторые из них камнями, как на платье. Безупречный макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой дополнил ослепительный лук.

Пользователи обсудили образ Хюррем в комментариях:

"Этим постом определенно заслуживает звания королевы! 😍😘"

"Думаю, это лучший образ 🤍🥺🦋"

"Ты опять стала красавицей 😍🤗"

"Красотка, как всегда🔥❤"

"самая красивая Хюррем 🙌❤️"

"Больше, чем красивая"

"Я падаю жертвой твоих глаз😍😍"

"Бриллиант"

"Ты сумашедшая)))"

"Шикарная женщина!😍😍😍"

Ранее мы рассказывали, Узерли растрогала фото с подросшими дочками - семилетней Ларой и совсем еще крохой Лили Кои.

Актриса обняла малышек, нежно улыбаясь на камеру.

"Милота, два ангела, два крыла", "Такой сладкий кадр", "Божественно", "Сладенькие дети", "Три красавицы", "Пупсики", "Мое сердце", "Бриллианты", "Оу, милые", "Такие милые", "Как быстро растут чужие дети, милашки", "Какие они крутые", "Прекрасная мама и дети", - комментировали пользователи.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" пошла на кардинальные перемены, красотку не узнать

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