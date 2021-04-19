Телеведущий Юрий Горбунов пофлиртовал с женой перед съемками шоу "Голос"

Известный телеведущий часто делится кадрами из-за кулис, перед работой, чтобы подогреть интерес к проекту. Уже не первый год Юрий является ведущим песенного шоу, а компанию ему составляет супруга – Екатерина Осадчая. Поскольку пара участвует во многих проектах, она не так часто видится на работе.

Чтобы проводить время комфортно и дома, и на работе артисты стараются держать личную жизнь подальше от камер, но изредка делятся милыми моментами. Этот раз был как раз из таких. Юрия и Катерину заметили мило беседующими и флиртующими друг с другом как раз за кулисами перед началом работы.

Держась за руки, звезды переговаривались и смеялись. А после того, как заметили камеру, то позировали для поклонников, а сам Горбунов даже показал в шутку язык, так и не отпуская руку жены.

До этого Юрий опубликовал в соцсети Instagram милый кадр, на котором показал свой досуг с маленьким сыном, заодно выставив напоказ одну из комнат их дома.

В подписи к кадру Горбунов написал: "Папа, ты не хочешь со мной мультики посмотреть? Конечно хочу! Только не спать". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото телеведущего, засыпая примерного отца и его сына комплиментами в комментариях.

"Какой мультик смотрели?", "Сейчас очень много таких пап, которые много времени проводят с детками и на отдыхе и дома", "Молодцы, чудесное фото. Очень мало таких пап", "Красивое фото", "Супер, здоровья вам всем", — пишут пользователи в комментариях к фото Горбунова.

Напомним, Похудевший Горбунов удивил преображением, Дорофеева и другие оценили: "Такой стройняшка".

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