Популярная украинская певица Ани Лорак в купальнике в стиле спасательниц Малибу прогулялась на Мальдивах

Еще пару месяцев назад артистка рассказала, как набрала лишние килограммы из-за карантина и пожаловалась на проблему в интервью. После этого, похоже, звезда взялась налаживать режим и приводить себя в порядок.

Как видно на фото из отпуска, куда Каролина отправилась всего пару дней назад, ей успешно удалось не только похудеть, но и восхитить переменами. Новая прическа и тонкая талия не оставили поклонникам шанса. Восхищенные фанаты подмечают, что в кремовом купальнике в стиле спасительниц Малибу звезда выглядит действительно великолепно.

«Я так люблю солнце❤️», - написала Каролина.

Вот как отвечают в сети:

«Какая красивая; Умерла от красоты😍; такие теплые фотографии✨; Какая красавица🤤🤤♥️; Красотка 🔥; Солнышко!; Каролина, вам так идёт белый! Вы- солнышко!😍; Каролина, вы такая солнечная!🤍; Спасибо, что радуете нас фотографиями и видео с отдыха. Мы очень счастливы наблюдать за этим❤️; Вы и есть солнце❤; и кому тут за 40 лет?; Каролинаааа💔; какая же вы счастливая 😍; у нее такая красивая фигура ❤; Вы красивая😍❤️ не налюбоваться😍 каждый день радуете нас такой красотой 😍 ждём сюрпризов от Вас😍».

Как можно заметить, Каролина первые за долгое время певица решила отправиться в отпуск вместе с близкими. Причем, путешествует ли Каролина с возлюбленным или только с дочерью – она рассказывать не стала. Тем не менее, уже известно, что Ани Лорак наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Накануне она приняла участие в пляжной фотосессии. Звезда приурочила ее к выходу своего нового ремикса на песню «Наполовину мой». После яркой съемки артистка решила поздно вечером отдохнуть в ресторане.

Не обошлось и без танцев за столом. Сидя на стуле в коротком черном платье, Каролины покрутилась на камеру, показывая фигуру и свой пляжный лук этого дня. С распущенными волосами и вечерним макияжем Каролина выглядела довольной и отдохнувшей.

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