Знаменитая украинская балерина и судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар показала, как наслаждается послеобеденным отдыхом на фоне роскошных пейзажей Шри-Ланки

Как известно, не так давно танцовщица решила сбежать из Украины на отдых со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым. На этот раз пара решила отдохнуть только вдвоем, без детей. Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Кухар появилось видео, на котором балерина показала свой типичный вариант релакса на курорте.

Так, на кадрах Кухар сидит за столом на открытой террасе прямо над океаном. Вокруг растут пальмы, а на фоне легкие волны разбиваются о берег. Балерина наслаждается послеобеденным отдыхом, закинув ноги на стол и слегка отклонившись на стуле.

На ней легкое пляжное платье с короткой юбкой, которое позволяет Кухар продемонстрировать свои подтянутые ноги. Танцовщица выглядит очень расслабленной.

«Воскресный отдых», - подписала кадры Кухар.

Ее поклонники тут же принялись комментировать увиденное. Некоторые при этом раскритиковали танцовщицу за то, что та положила ноги на стол.

«Идеально», «Огонь», «Классная подставка для ног?», «Красота!», «Музыка подобрана огненная. Вы шикарная», «Ничего личного впечатления от фото прекрасные! Но на этом фото хочется прокомментировать: посади свинью за стол, она и ноги на стол!», «Нормальные люди на стол еду кладут а ,вы Катя ноги некомильфо как-то», «Это рай», «Когда-то посчастливилось побывать на Шри-Ланке) это любовь на всю жизнь», «вау, Катюша очень красиво», - пишут люди в комментариях к видео.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" похвасталась фигурой в "невидимом" бикини: ракурсы и пейзаж поражают.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" похвасталась утром на экзотическом курорте: как выглядит звезда без макияжа.

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танці з зірками» смутил жену разговорами об обезьянах: «Господи, о чем ты думаешь…».