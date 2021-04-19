Украинский защитник погиб в воскресенье, 18 апреля, в результате обстрела российскими наемникам

Об этом говорится в сообщении на странице "Закарпатского Легиона - 128 ОГШБр ВСУ" в Facebook.

В воскресенье, 18 апреля, боевики не придерживаются режима тишины - это приводит к непоправимым последствиям - в результате осколочного ранения погиб украинский военнослужащий, еще один воин был ранен.

"В районе проведения операции Объединенных сил вследствие коварных действий незаконных военных формирований, поддерживаемых Российской Федерацией, погиб боец 128-ой ОГШБр старший солдат Шартава Давид Мурманович", - сообщили побратимы.

"Искренние соболезнования семье погибшего воина. Разделяем боль утраты с близкими и сделаем все, чтобы противник пожалел, что совершил это преступление", - добавили наши защитники.

Ранее мы писали, что под Харьковом похоронили 24-летнего бойца, погибшего в зоне АТО.

Стрелка-снайпера 92-й отдельной механизированной бригады Андрея Теперика похоронили под Харьковом, в его родном селе Мартовое.

Он погиб 10 апреля возле населенного пункта Золотое от пули вражеского снайпера.

Проститься с ним пришли родственники, земляки и боевые побратимы.

Погибший воин пошел служить, когда ему было 20, защищал Украину три года, потом приехал домой, но за пол года снова вернулся в зону боевых действий.

К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".

Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".

Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.