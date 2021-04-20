Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на занятии

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде уже не первый год радует украинцев своим творчеством, а недавно выпустила новый мини-альбом. Девушка активно ведет Инстаграм, где не только рассказывает о премьерах, но и показывает кадры ииз личной жизни.

В этот раз красотка решила показать, что она пошла учится на водителя. Андраде сфотографировалась возле автомобиля вместе с учителем, подняв два пальца вверх. Девушка была в куртке, штанах и кроссовках, обнимая мужчину.

"Это буква "У" - ученик. Мой учитель. Супер, самый лучший", - написала под фото Мишель.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

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Красотка опубликовала пост, в котором позировала, приспустив куртку. Мишель посветила формами в обтягивающем топике, а также похвасталась упругим животиком.

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