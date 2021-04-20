Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя на занятии
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде уже не первый год радует украинцев своим творчеством, а недавно выпустила новый мини-альбом. Девушка активно ведет Инстаграм, где не только рассказывает о премьерах, но и показывает кадры ииз личной жизни.
В этот раз красотка решила показать, что она пошла учится на водителя. Андраде сфотографировалась возле автомобиля вместе с учителем, подняв два пальца вверх. Девушка была в куртке, штанах и кроссовках, обнимая мужчину.
"Это буква "У" - ученик. Мой учитель. Супер, самый лучший", - написала под фото Мишель.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.
Мы писали, что известная украинская певица Мишель Андраде поделилась планами на свой "горячий" апрель.
Красотка опубликовала пост, в котором позировала, приспустив куртку. Мишель посветила формами в обтягивающем топике, а также похвасталась упругим животиком.
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Также Politeka писала, что бывшая жена Потапа Горовая, Мишель Андраде, Позитив и другие звезды отправились в лес ради важного дела
А еще Politeka сообщала, что Кароль дала понять, почему распрощалась с экс-бойфрендом Мишель Андраде Ломакиным на "Голосі країни"