Известная певица Оля Полякова вместе с дочерьми Машей и Алисой отправились на отдых

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала очень популярной певицей среди украинцев. Девушка радует не только своим голосом, но и прекрасной фигурой. Певица сейчас улетела отдыхать с детьми и начала активно делится впечатлениями в социальных сетях.

Так, Оля опубликовала кадры, где сидит за столом вместе с Машей и Алисой. Полякова показала себя, а после этого стол с различной едой, среди которой была большая клубника и шоколад.

"Всем привет. Вот как нас здесь прекрасно кормят. Девчонки, поздоровайтесь. Доброе утро. Ух ты? Да. Ой...", - сказала Оля в видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как ролики были опубликованы в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что в Сети показали все образы эпатажной певицы Оли Поляковой, в которых она появлялась в шоу "Маска".

37-летняя Полякова из эфира в эфир изумляла публику роскошными и детально продуманными образами. В частности, красотка козыряла в необычном виде - банном халате и с полотенцем на голове, а также дерзком мини-платье зеленого оттенка на одно плечо, "космическом" серебристо-красном комбинезоне, черно-белом наряде с пышными рюшами, боди с безумными вырезами и золотистом коротеньком платье.

Напомним, в шоу "Маска" сделали громкое заявление относительно второго сезона

А еще Politeka писала, что раздраженная дочь Оли Поляковой скрутила маме дулю, кадры дерзости

Также Politeka сообщала, что Полякова получила жесткий ответ от младшей дочери, похвалившись кадрами с поездки



