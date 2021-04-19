"Она зашивала раны прямо на передовой, вытаскивала героев на себе, довозила до госпиталя... Даже за месяц до родов женщина не решалась покинуть собратьев, ведь знала, как на передовой не хватает врачей", - говорится в сообщении.В свое время Татьяна планировала побыть на фронте несколько недель, пока ситуация станет менее критичной, но изменила свое решение приехав на Донбасс.