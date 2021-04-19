Украинка спасала бойцов ВСУ на Донбассе будучи на 8-м месяце беременности
Как передает Politeka.net, невероятную историю Татьяны с позывным «Врач Ксю» рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"Она зашивала раны прямо на передовой, вытаскивала героев на себе, довозила до госпиталя... Даже за месяц до родов женщина не решалась покинуть собратьев, ведь знала, как на передовой не хватает врачей", - говорится в сообщении.
В свое время Татьяна планировала побыть на фронте несколько недель, пока ситуация станет менее критичной, но изменила свое решение приехав на Донбасс.
В свое время Татьяна планировала побыть на фронте несколько недель, пока ситуация станет менее критичной, но изменила свое решение приехав на Донбасс.
Именно на передовой девушка встретила и свою любовь. Забеременев, она до последнего скрывала, что ждет ребенка.
"Это было совершенно сознательное решение. Я понимала, если моя беременность будет без осложнений, могу работать дальше... Если бы ребята узнали о том, что я в надежде, вообще бы ничего не разрешали делать", - поделилась Татьяна.
Ранее мы рассказывали о двух украинках, которые оставили достойную работу и отправились спасать бойцов ВСУ на фронт.
Мария и Елизавета из Ровенщины проходят службу в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.
Мария и Елизавета из Ровенщины проходят службу в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.
Обе девушки оставили хорошую работу в гражданских больницах и выбрали путь военных ангелов-спасителей.
На их счету – спасенные жизни, обстрелы и вытащенные ребята из поля боя.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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