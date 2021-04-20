Украинцам показали детскую больницу в Харькове
В Харькове "Городская детская клиническая больница № 19" требует срочного ремонта.
Жуткие фото из инфекционного отделения опубликовала харьковчанка в телеграм-канале "Веха".
«Попали в детское инфекционное отделение. Я и мой ребенок были в шоке. В первом отделении лежим, нет горячей воды, три розетки в коридоре на все отделение и краска падает на голову», – рассказала она.
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Судя по фото, больница и вправду в ужасном состоянии - одеяла порваны, умывальник едва держится, в углах видна многолетняя плесень, краска на стенах облупилась. Видно, что матрасы также явно не первой свежести.
Также мы писали, что в Харьковской области за сутки зарегистрировали сотни новых случаев заболевания ковидом.
По информации пресс-службы Харьковской ОГА 19 апреля зафиксировали 804 человек с ковидом, 688 из заболевших - жители Харьковского района (655- жители города Харькова), 38 заболевших - жители Чугуевского, 30 - Богодуховского, 17 - Лозовского, 15 - Купянского, 9 - Изюмского, 7 - Красноградского района.
За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 18 человек, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 2441 летальный случай.
К слову, на Харьковщине будут судить горе-мать, детали: "Превращала жизнь ребенка в сплошные страдания".
Как сообщала Politeka ранее, под Харьковом льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал: "Завтра вы здесь не будете работать".
Кроме того Politeka писала, что военная активность на Харьковщине, применены ЗРК "Бук-М1" и "С-300": видео происходящего.