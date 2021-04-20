Певица Надежда Мейхер поделилась модными образами, покоряя красотой своего стиля

После того, как артистка приняла участие в шоу «Маска», внимание к исполнительнице выросло в разы. Поклонники звезды восхваляют многогранность певицы, которая смогла удивить перевоплощением. Причем ранее звезда уже успела попробовать себя в роли актрисы.

В этот раз звезда напомнила также о своем другом увлечении – с недавних пор звезда работает в качестве дизайнера одежды, а также нередко выступает и в роли модели. В красном бархатном платье с открытым декольте и приспущенным плечом, артистка покорила чувственностью, казалось бы, сдержанного образа. Вырез на бедре и аккуратные аксессуары создали удачный ансамбль.

Не обошлось и без комплиментов на более раннем фото, на котором певица в черном закрытом наряде в маленькую клетку показала более скромный лук, но с радостной улыбкой на лице.

«Красавица🔥; Выглядите счастливой, Надежда, желаю быть такой всегда; Супер леди!; до сих пор прекрасная; Надежда кажется вы идеальная женщина; вы - самая талантливая и грациозная змейка👏; Надежда, у вас какой то есть секрет вечного обаяния и красоты? Вы просто потрясающее выглядите и цветете пуще прежнего; Афигенская) Обожаю тебя Надюша) Как говорила Алена Винницкая-Надя была стопроцентная ВИА Гра аж машины с мужчинами останавливались посигналить когда Надя шла)», - пишут в сети.

Ранее Мейхер поделилась серией кадров, сделанных на съемке, во время работы над новой фотосессией. Там Надежда предстала в новом весеннем образе и заодно покорила чувственностью, задорно улыбаясь и показывая себя. Тем не менее, более дерзким и запоминающимся получился кадр, на котором певица позировала спиной к камере, но подчеркнула тем самым фигуру в желтом платье практически в пол.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер после впечатляющего номера на шоу "Маска" зацепила украинцев откровением: "Нет слов, было просто...".

Как сообщала Politeka, Данилко сразу же разгадал, кто Луна на шоу "Маска", и поставил на место Полякову: "Михайлович, браво!".

Также Politeka писала, что Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".