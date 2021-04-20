Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала своего супруга

Как пишет Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Тоня показала несколько снимков в компании своего мужа, российского актера театра и кино Владимира Яглыч, победителя проекта "Ледниковый период-4". Известно, что парочка проживает в Москве.

На видео, размещенном в сторис дочери Ольги Сумской, она вместе с мужем крутится у зеркальной витрины, показывая свою фигуру в куртке на распашку и своего мужа, который также переписывается или смотрит в свой смартфон. Возле мужа стоит еще один парень, которого закрывает курткой Тоня.

Сначала у Антонины в кадре - ноги, которые идут по проспекту. Девушка поет: "У-у-е-е-е". После чего, в видео перед витриной она говорит: "Блин, у нас типа свидание, тебя там нет. Почему все время третий чувак с нами ходит...,", при этом пытается закрыть собой мужчину сзади.

Напомним, Тоня, как и ее звездная мама, тоже актриса, но сейчас девушка в декрете, так как в прошлом году родила второго ребенка. 30-ти летняя дочь Сумской обзавелась двумя детьми - трехлетней дочкой Евой и годовалым сыном Даниилом.

Стоит сказать, что девушка редко бывает на родине, а ее мать приезжала к ней на празднование рождение сына Данила.

Напомним, что дочь Сумской после рождения второго ребенка насмешила универсальным советом: "Настоящий родитель должен...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская неожиданно обратилась к старшей дочери, которая живет в России: "Срочно…".

Также Politeka писала, взъерошенная дочь Сумской поразила видом в топе с большим вырезом: "Это полезно...".