Мужчина, который зверски избил журналистку в поезде Мариуполь - Киев, скончался

Об этом рассказала потерпевшая Анастасия Луговая, передает "Страна".

Официальная причина смерти Виталия Рудзько неизвестна, но, по предварительным данным, он скончался от рака мозга.

Анастасия рассказала, что чувствует сейчас, когда знает, что умер мужчина, который напал на нее, избил и пытался изнасиловать на глазах у ее малолетнего сына.

"Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить… Так вот - этот страх умер вместе с ним", - рассказала Анастасия Луговая.

Ранее девушка рассказывала, как ее маленький сын пережил увиденное. По словам Анастасии, мальчик 21 день ни с кем не говорил на тему того, что случилось с ними в поезде, однако эта рана открылась после ее возвращения домой из больницы.

Луговая рассказала, что мальчик не мог понять, почему преступник начал бить ее и что ему было нужно.

«Потом ненависть, агрессия на ситуацию, слёзы... опять просил прощения, что не защитил меня! Сказал, что хотел ударить, но испугался, потому что скотина был слишком большой», - пояснила ведущая.

Напомним, рецидивист избил украинскую телеведущую в поезде, новые детали: "Сын начал кричать и...".

Как сообщала Politeka, журналистка, которую избили в поезде, рассказала о психическом состоянии сына.

Также Politeka писала, что муж журналистки, которую избили в поезде, рассказал о самочувствии сына.