Алина Гросу озвучила радикальный аргумент на случай споров со второй половинкой
Известная певица продолжила радовать поклонников забавными скетчами со своим участием. Новым видео звезда поделилась в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
В ролике артистка подсказала девушкам полезный аргумент для споров со своей второй половиной. Так, Гросу эмоционально «обратилась» к кому-то, наложив на видео с собой соответствующую озвучку.
«Мой хороший! Когда бог сказал Еве: «Не ешь плод с дерева», она съела плод с дерева. Она ослушалась бога! Ха! А ты хочешь, чтобы она слушала тебя?», - произносит певица, дополняя свое заявление активно жестикуляцией.
На кадрах она позирует крупным планом, наложив на себя фильтр, который добавил на ее лицо сильный румянец.
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«На случай важных переговоров или когда мозг нещадно изнасилован второй половинкой. А у вас какие обычно аргументы?», - добавила Гросу уже от себя в описании к видео.
Поклонники певицы тут же принялись комментировать пост.
«Ооо, теперь я буду этот аргумент использовать», «Весомый аргумент на заметочку», «Самый первый, самый верный», «Вы такая артистичная», «я мужу покажу», - пишут люди.
Отметим, что Гросу приписывают роман с российским актером Романом Полянским, с которым они в последнее время постоянно появляются вместе.
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