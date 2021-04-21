Алина Гросу озвучила радикальный аргумент на случай споров со второй половинкой

Известная певица продолжила радовать поклонников забавными скетчами со своим участием. Новым видео звезда поделилась в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В ролике артистка подсказала девушкам полезный аргумент для споров со своей второй половиной. Так, Гросу эмоционально «обратилась» к кому-то, наложив на видео с собой соответствующую озвучку.

«Мой хороший! Когда бог сказал Еве: «Не ешь плод с дерева», она съела плод с дерева. Она ослушалась бога! Ха! А ты хочешь, чтобы она слушала тебя?», - произносит певица, дополняя свое заявление активно жестикуляцией.

На кадрах она позирует крупным планом, наложив на себя фильтр, который добавил на ее лицо сильный румянец.

«На случай важных переговоров или когда мозг нещадно изнасилован второй половинкой. А у вас какие обычно аргументы?», - добавила Гросу уже от себя в описании к видео.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать пост.

«Ооо, теперь я буду этот аргумент использовать», «Весомый аргумент на заметочку», «Самый первый, самый верный», «Вы такая артистичная», «я мужу покажу», - пишут люди.

Отметим, что Гросу приписывают роман с российским актером Романом Полянским, с которым они в последнее время постоянно появляются вместе.

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