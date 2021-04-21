Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар и ее муж, артист балета Александр Стоянов прекрасно отдохнули на Шри-Ланке

Как передает Politeka.net, об этом звездная парочка рассказывала у себя в Инстаграм, показывая впечатляющие виды и крутые развлечения. Теперь же артисты собираются возвращаться домой, о чем сообщил Стоянов.

«Отдохнули, пора и честь знать.

Книгу дочитал и начал новую;

На морепродуктах массу набрал;

Со всеми местными животными познакомился;

И, конечно же, сполна насытился океанской водой.

Я бы ещё #chillandrelax, но пора работать!», - отметил Стоянов.

Свой пост он сопроводил «тайным» фото со своей красоткой-женой. Кухар фотографировала Стоянова во время чтения книги, но внезапно сама попала в кадр. Она была одета в халатик, а свои стройные ножки положила на стол. Впрочем, отвлечь мужа от сосредоточенного чтения Кухар не смогла даже своими прекрасными ножками.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар приняла участие в шоу импровизаций. Артистка пришла на проект с готовностью посмеяться над собой. Для шоу балерина надела модный стильный кожаный костюм, который прекрасно гармонировал с ее темными волосами.

Напомним, что муж Кухар из "Танців з зірками" набросился на жену, показав настоящую страсть: «Когда ты рядом…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" рассмешил видом в одних плавках: "Оценили все обитатели".

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танці з зірками» смутил жену разговорами об обезьянах: «Господи, о чем ты думаешь…».