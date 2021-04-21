"Желательно, чтобы разрешили выходить на учебу всем. Но если сильно боятся за эпидемию, то хотя бы чтобы младшие вышли в школу. Как младшие могут нормально учиться на дистанционном? У первоклассников родители по работам, а учиться почти невозможно. Почему все работает, а школы закрыты?", – говорят митингующие.
Стоит отметить, что из-за карантина в Украине могут продлить учебный год - по закону, обучение в школах должно длиться не менее 175 дней в году.
По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, если дети данный срок не проучились, то учебный год может быть продлен.
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Школа или местные власти имеют право продолжить обучение и после 30 июня.
Напомним, школьницы устроили жестокое побоище из-за парня: "зрители" не вмешивались и снимали все на видео.
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