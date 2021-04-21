В Виннице люди вышли на протест против перевода детей на дистанционное обучение

Словам недовольных родителей и кадры с места публикует " 33 канал ".

По словам протестующих, дети в области уже посещают школы, а в самом городе ограничения пока не сняли.

Родители учеников младших классов высказали особенное возмущение. По их мнению, дистанционное образование делает детям только хуже.

"Желательно, чтобы разрешили выходить на учебу всем. Но если сильно боятся за эпидемию, то хотя бы чтобы младшие вышли в школу. Как младшие могут нормально учиться на дистанционном? У первоклассников родители по работам, а учиться почти невозможно. Почему все работает, а школы закрыты?", – говорят митингующие.

Стоит отметить, что из-за карантина в Украине могут продлить учебный год - по закону, обучение в школах должно длиться не менее 175 дней в году.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, если дети данный срок не проучились, то учебный год может быть продлен.

Школа или местные власти имеют право продолжить обучение и после 30 июня.



Напомним, школьницы устроили жестокое побоище из-за парня: "зрители" не вмешивались и снимали все на видео.

Как сообщала Politeka, полиция взялась за 11-летнего школьника за срыв уроков: как накажут ребенка и родителей.

Также Politeka писала, что женщину-тренера обвиняют в издевательствах над детьми: "унижает, бьет по голове и..."











