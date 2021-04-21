Популярная украинская певица Тина Кароль в платье-ночнушке с глубоким декольте расстроила поклонников

После того, как Тина Кароль впервые за долгое время решила сметить скромный образ на более смелый и предстала перед поклонниками в двух последних клипах, ее перестали узнавать фанаты. По словам пользователей социальной сети Инстаграм, звезда старается обратить внимание на себя при помощи неизменного акцента – излишне открытой зоне декольте в классических платьях.

В этот раз фото, на котором певица позировала в нежном платье-ночнушке из тонкой ткани с кружевами, Тина подчеркнула также свой бюст. Именно этот факт возмутил пользователей, поскольку образ вышел слишком личным и простым для публики, словно звезда только проснулась и вышла на красную дорожку.

Открытое декольте лишь смутило фанатов:

«Ужасное платье; Люблю Тиночку)) но к чему эти наряды ночнушки!!?; Платье портит бюст; Все как то не удачно выбрано и выставлено; Проснулась и забыла ночнушку снять; Распошонка красивая; Почему то у Тины много платьев на сорочки похожи; Вырез груди некрасиво смотрится; Ужасное платье😢; У меня один вопрос, кто ее одевает??Это какой то ужас 🤮; А чьи это такие маленькие спаниели?; Чашечки на платье прям возле пупка, и грудь как будто аж туда висит».

Также в ранее, впоследнем финальном эфире первого сезона шоу «Липсинк батл», Тина Кароль решила попробовать себя в новом образе. Так, артистка превратилась в настоящую куклу Барби. Для этого она надела трикотажный топ и юбку миди бледного пудрового оттенка.

Костюм в стиле куклы был необходим и для исполнения в начале шоу шоу звездных пародий Липсинк батл. На сцене шоу звезда с коллегой Потапом поразила выступлением под песню Aqua Barbie Girl.

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