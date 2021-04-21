Во Львове демонтируют барельефы с Монумента Славы
Как передает Politeka.net, результатом проделанных работ поделились на сайте городского совета.
Так, уже с понедельника начался демонтаж барельефов, которые будут перевезены в музей «Территория террора».
"Идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса для определения, связанные с работой пространство, где расположен Монумента Славы, после демонтажа всех конструкций", - говорится на сайте.
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Решение о "принятии мер по устранению аварийности Монумента боевой славы Советских Вооруженных сил на ул. Стрыйской" было принято еще зимой 2018 года.
Речь идет о стеле, высотой 30 метров, где были обнаружены остро аварийные элементы. Демонтаж стелы начали в 2019 году.
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