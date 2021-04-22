Популярная украинская певица, Мишель Андраде, похвасталась фигурой
Профессия артиста обязывает хорошо выглядеть, пишет Politeka.net. Именно поэтому звезды много тренируются в спортзалах, а также стараются правильно питаться.
Не исключение и молодая звезда Мишель Андраде. Кроме того, что она занимается спортом и правильно питается, также она уделяет особое внимание хорошему сну.
Результаты такой работы над собой говорят сами за себя. В любом наряде эта красотка выглядит восхитительно.
В своем Инстаграм Мишель опубликовала фото, на котором предстала в коротком топе, сверкая упругим животиком, а тонкую талию подчеркнули джинсы на высокой посадке. Также на красотке была короткая рубашка, что выглядело очень стильно.
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Артистка позировала на улице, подставляя лицо солнцу.
"В рубахе или без?❤️", - поинтересовалась Мишель.
За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев. Мишель будто рассорила поклонников, мнения которых на вопрос разделились.
"Без ничего можно???❤️😂", "Какие красивые фотографии... Что за талантливый фотограф их сделал?🤣🤣🤣", "Ваай, и так и так очень круто 🔥❤️", "Всегда идеальная😍🔥", "Красотка 😍, в рубахе лучше 🔥", "В рубахе", "Ты во всём красотка 😍😍🔥", "Очень красивая Мишель Андраде", "Во всем идеальная самая красивая 💝💝💝💋💋💗💗💗😍😍😍", "Ну красотка и с рубашкой и без🔥", "В рубахе без топа, чтоб бешеная интрига была", "Как ты прекрасна Мишель ..) .. ты мне снилась сегодня ..)", - написали пользователи сети.
Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.
Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.
Также на сайте Politeka мы сообщали, что Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!".