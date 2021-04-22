Харьковчанка, которая умерла от осложнений ковида, поздно обратилась к врачам

Об этом 21 апреля после сессии горсовета сказала заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".

"Это женщина из Харьковской области. Ребенка мы передали в областной перинатальный, потому что ребенок родился с явлением гипоксии, поскольку мать поздно обратилась, имея легочную недостаточность", — заявила Горбунова-Рубан.

"Ужасная реформа! У моего мужа в воскресенье поднялась к вечеру температура 39 и2 ,дала таблетки температура держалась,позвонила на скорую мне ответили ,что они с нового года на температуру не выезжают,сами ,сами таблеточками. Вот вам не вовремя обратились.Было ужасное чувство безысходности", - написала в комментариях украинка, которая тоже столкнулась с множеством проблем во время болезни мужа.

Ранее мы писали, что в Харькове маршрутка сбила пешехода.

Как сообщают в телеграм-канале "Труха", возле остановки на Высоковольной маршрутка на полном ходу сбила мужчину на пешеходном переходе.

"Недоброе утро: маршрутка сбила мужика на пешеходном. Остановка на Высоковольной. Живой", - сообщили авторі публикации.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".