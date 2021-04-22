Гривна подорожала по отношению к доллару, на фоне сообщения об отводе войск РФ от границ Украины

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные на портале Investing.com.

Так, украинская валюта, по состоянию на утро четверга, 22 апреля, по данным НБУ, составляла 28,05 гривен за единицу валюты.

Теперь один доллар можно приобрести за 27,9 гривны.

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отводе войск от украинской границы.



По его словам, цели внезапной проверки вооруженных сил достигнуты полностью, поэтому мероприятия в Южных и Западных округах завершаются. Военных с сегодняшнего дня возвращают в пункты постоянной дислокации.

Добавим, что недавно Нацбанк Украины провел опрос среди руководителей украинских предприятий.

Оказалось, что бизнес готовится к курсу доллара в размере 29,15 гривен за единицу. Это значит, что все еще актуально хранить сбережения в долларах.

Напомним, доллар и евро отбросили гривну назад с самого начала недели: НБУ раскрыл новый курс валют.

Как сообщала Politeka, евро нанес по гривне сокрушительный удар, доллар не отстает: какие цифры увидят украинцы в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар и евро серьезно вырастут в цене, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной.