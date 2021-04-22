На Прикарпатье разыскивают 13-летнюю девочку
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странички Национальной полиции Ивано-Франковской области.
Об исчезновении Сенюк Иванны Александровны, 2007 года рождения, сообщила ее мать. По ее словам, девочка ушла из дома в лицей и до сих пор не вернулась.
Ее поиски продолжаются с 19 апреля.
Приметы девочки: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, длинные светлые волосы.
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Иванна была одета в куртку черного цвета, черные брюки.
Если вы обладаете любой информацией, которая может способствовать установлению места нахождения несовершеннолетней, просим немедленно звонить по телефонам (0342) 79-03-23, 0980155424 или на линию "102".
Ранее мы сообщали, что в Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка.
О пропаже маленького Богдана стало известно 14 апреля. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, со двора исчез малолетний ребенок.
Мать Богдана заметила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.
К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.