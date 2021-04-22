На Прикарпатье разыскивают 13-летнюю девочку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-странички Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Об исчезновении Сенюк Иванны Александровны, 2007 года рождения, сообщила ее мать. По ее словам, девочка ушла из дома в лицей и до сих пор не вернулась.

Ее поиски продолжаются с 19 апреля.

Приметы девочки: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, длинные светлые волосы.

Иванна была одета в куртку черного цвета, черные брюки.

Если вы обладаете любой информацией, которая может способствовать установлению места нахождения несовершеннолетней, просим немедленно звонить по телефонам (0342) 79-03-23, 0980155424 или на линию "102".

Ранее мы сообщали, что в Киевской области удалось найти двухлетнего ребенка.

О пропаже маленького Богдана стало известно 14 апреля. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, со двора исчез малолетний ребенок.

Мать Богдана заметила отсутствие сына около 16.00 и с тех пор пыталась найти мальчика собственными силами, однако так и не отыскала ребенка и обратилась в полицию.

К поискам мальчика было привлечено более 200 человек и даже вертолет.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

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