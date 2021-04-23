Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с ярким макияжем выглядела очень стильно
Популярная актриса начала сниматься и как актриса, и как модель доволньо рано. Благодаря эпатажной внешности и привлекательным чертам лица Джоли стала довольно быстро востребованной звездой, поэтому была вынуждена тщательно следить за собой из-за постоянных смен образа.
На архивном фото Джоли, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, хорошо видно, как выглядит звезда при удачном ракурсе и освещении. При этом аккуратный макияж с акцентом на пухлые губы не кажется слишком насыщенным. Джоли достаточно обратить внимание на себя и сотни комплиментов не заставят себя ждать.
В то время как многие утверждают, что внешность актрисы – дело рук пластических хирургов, Джоли ранее даже решила развенчать эти мифы. Звезда всегда подчеркивала, что стареть не боится, но с юных лет она действительно смотрит за кожей.
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Актриса использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами. Ей не нужны скрабы и средства, в составе которых есть много химических веществ.
«Солнечная красавица; я влюбляюсь; мне кажется, что таким взглядом подчиняют; настоящая высокая красота; это безумство какое-то, быть столь привлекательной; привет, ты очень красивая; удобно наверное быть такой красавицей; уникальная дива😍; она столь прекрасная, столь чудесна 🙏💙; хочу такое лицо», - пишут в сети.
Как можно заметить, Джоли достаточно макияжа с накладными ресницами, аккуратно подведенных губ и удачного тона, чтобы выглядеть весьма роскошно, причем спрятать естественную красоту ей не удается. Благодаря аккуратным чертам лица Анджелина выглядит очень соблазнительно, в то время как подростком Джоли была убеждена, что она выглядит совсем не привлекательно, поэтому комплексовала и даже начала фанатично худеть.
Сейчас звезда уже не борется с такими комплексами, но и избегать старости не спешит. По словам звезды, она не хочет делать сильных изменений во внешности.
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