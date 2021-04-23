Неадекватный мужчина ворвался в популярный супермаркет и начал крушить топором все на своем пути

В Мариуполе на просп. Нахимова, 106 мужчина, прихватив с собой "съёмочную группу", устроил погром. Причиной безумного поступка мужчины стало якобы то, что его жену отказались обслуживать из-за отсутствия маски.

Некоторые СМИ пишут, что мужчина "озверел" из-за того, что его жену якобы ударили из-за отсутсвия маски.

В Нацполиции оперативно установили личность правонарушителя – им оказался 35-летний местный житель. Полиция отправилась к нему домой, мужчину задержали, в доме проведен обыск.

Подозреваемому инкриминируют "хулиганство", ему грозит срок от 3 до 7 лет.

"Теперь за все заплатит. А кассы дорого стоят", "Жену обидели так обидчику в е**о а кассы причем?Хотя полезное действие чтоб меньше хамства было!", "А там же могли быть и дети, перепугаться. Тяжело маску на е**о надеть. В расход его", "Убл**ка в тюрьму! там пусть без маски ходит", "Ударил жену? Разбирайся с тем кто ударил. Причем тут магазин? Хотя, вопрос риторический. Д**ил! Присядет теперь лет на пять", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "Нас будут тупо доить".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая.

Также Politeka писала, что украинцев будут лишать субсидий, в Минсоце раскрыли детали: «Кто ездил за границу и…».