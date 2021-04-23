Вербное воскресенье в 2021 году не порадует украинцев хорошей погодой

В центральных областях и на Востоке возможны незначительные дожди, на юге Украины - без осадков, написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Из всех выходных самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12 +14 градусов. Также тепло будет в южной части - до +13 +15 градусов. А вот запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7 + 12градусов", - сообщает синоптик.

В субботу-воскресенье, за исключением южной части, ночью большая вероятность заморозков.

В украинской столице утром 24 апреля возможен мокрый снег. На выходных будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.

Днем ожидается +7 +9 градусов.

"Потепление начнется с ближайшей среды!", - обрадовала Диденко.

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