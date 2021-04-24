У боевиков "ДНР" под оккупированным Донецком случилось ЧП

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы комитета Верховной Рады по безопасности Юрий Мысягин.

На военной базе боевиков была уничтожена военная техника.

Юрий отметил, что, по словам террориста Гиркина, техника была уничтожена украинским дроном.

"Как оказалось, там кроме побеждённой техники полностью сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса"... Что там на самом деле они делали, неизвестно. Отмечали праздник, или может грустили от того, что ДНР не позвали в объятья РФ, как они надеялись, но ”ОСА” сгорела и другая техника повреждена", - написал Юрий Мысягин.

Кроме того мы писали, что президент Украины подписал закон, который предполагает новый вид военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вводит новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В этот период на военную службу будут призывать граждан, которые заключили контракты о прохождении службы в военном резерве или зачислены в военный оперативный резерв.

На резервистов будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных граждан.

Закон вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва.

Напомним, что военных с тяжелой техникой стянули на границу в одной области, видео.

А еще Politeka писала, что в одной из украинских областей вводят особый режим: "Будут проверять документы и осматривать вещи".

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