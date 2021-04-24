Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, сразила поклонников наповал

Артистка сыграла много ролей в кино и театре, однако одна героиня Кравченко особенно понравилась поклонникам - Валюха из сериала "Сваты", пишет Politeka.net. Пользователи сети стали пристальнее следить за жизнью и творчеством актрисы, публикуя различные фото в фан-страничках.

Так, в одном из таких аккаунтов появилось фото "Валюхи" в розовом жакете, а на голове у нее была причудливая шапка яркого цвета.

"Театральная деятельность! 😍❤️", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Настоящая👏👏👏👏🔥", "👏👏👏🙌🙌🙌🙌🌹🌹🌹🌹🌹Вы так естественно выглядите в фильмах и на сцене театра. 🔥Человек из народа... Браво👏👏👏", "Шляпа-🤣", "Красотка", "Наша народная и любимая!", "Замечательная", "Когда она к нам приедет в Брянск", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Кравченко с 2008 года начала сниматься в сериале "Сваты", рассказывающем о родителях, их детях и внуках.

На данный момент ожидается уже седьмой сезон телесериала, однако, когда он выйдет неизвестно, ведь съемки приходилось откладывать по разным причинам, в том числе из-за пандемии.

К слову, в 2015 году Татьяне Кравченко был запрещен въезд в Украину, где снимался сериал. Известно, что актриса поддержала присоединение Крыма к Российской Федерации и так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".